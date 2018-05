Il Corriere di Roma: "Addio finale: il Liverpool maledizione infinita"

© foto di Bonan

"Roma, addio finale: il Liverpool maledizione infinita". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma. L'impresa stavolta non riesce e i giallorossi in lacrime dice addio alla finale di Champions League. Inutile la pur splendida vittoria per 4-2 di ieri sera all’Olimpico con il Liverpool nella semifinale di ritorno, dopo la sconfitta per 5-2 all’andata. A Kiev, il 26 maggio, col Real Madrid ci saranno i Reds. Tensione nella notte tra ultrà giallorossi e inglesi in centro e intorno allo stadio.