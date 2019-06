© foto di Rosa Doro

Sulla prima pagina del Corriere di Roma c'è spazio per il calcio e soprattutto per il mercato della Lazio che nelle prossime ore spera di chiudere per Lazzari: "Lazzari, domani vertice: la Lazio chiude con la SPAL", titola il quotidiano che poi all'interno spiega come la trattativa sia ormai nella fase finale e vicina alla chiusura. Alla SPAL andranno 6-8 milioni di conguaglio più il cartellino di Murgia.