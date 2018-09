Il Corriere di Torino apre: "Il Toro festeggia la prima vittoria"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il Toro festeggia la prima vittoria". La partita, sospesa per 61 minuti a causa della forte pioggia, è stata decisa da N'Koulou. Primi tre punti per Mazzarri che può festeggiare dopo una battaglia durata più di novanta minuti. Esordio anche per Zaza, che è sceso in campo per mezz'ora indossando la sua nuova maglia numero 11.