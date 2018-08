Il Corriere di Torino dopo la Roma: "Per Mazzarri incubo squalifica"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino in seguito alla sconfitta subita dai granata contro la Roma alla prima giornata di campionato, titola in prima pagina: "Per Mazzarri incubo squalifica". La sua rabbia può costargli caro. Il tecnico si difende dicendo che ha chiamato l'arbitro solo per rivedere anche l'episodio su Iago Falque e non solo quello del gol annullato.