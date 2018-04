Il Corriere di Torino e i piani della Juve: "Dybala incedibile, Pjanic no"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con i piani di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione della Juventus: "Dybala incedibili, Pjanic no". Il tecnico bianconero alla società: "Posso restare, ma bisogna rifondare e considerare un anno senza vittorie".