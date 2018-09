Il Corriere di Torino e il grande ex: "Marchisio firma per lo Zenit"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con uno storico ex Juventus che ha trovato squadra dopo settimane d'attesa: "Marchisio firma per lo Zenit". Il principino ha deciso di continuare a lottare in Europa in un campionato comunque competitivo. Troppo presto per scegliere di partire per la periferia del calcio.