Il Corriere di Torino e il settimo scudetto della Juve: "Punto e chiudo"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Punto e chiudo". Il pareggio per 0-0 contro la Roma, permette alla Juventus di vincere il settimo campionato consecutivo, un record anche per la famiglia Agnelli, che ha rilanciato i bianconeri dopo Calciopoli e ha costruito una squadra quasi imbattibile.