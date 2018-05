Il Corriere di Torino e la Juve di Pjanic: "Spero che Allegri resti"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La Juve di Pjanic". Il centrocampista serbo ha dichiarato: "Vincere è soffrire e noi siamo più forti anche delle polemiche. Allegri? Spero che rimanga perché ci ha fatto migliorare e vincere. Non penso che ci si stanchi dopo quattro anni insieme. Io non posso altro che ringraziarlo e fargli i complimenti: è uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus".