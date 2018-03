Il Corriere di Torino e le scelte di Mazzarri: "Barreca a sinistra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino di questa mattina apre le pagine sportive cercando di svelare le prossime mosse di Mazzarri in vista della Fiorentina: "Barreca a sinistra". Il tecnico toscano medita la mossa per rimettere in moto la classifica. Il mancino in difesa libererebbe Ansaldi ma potrebbe sostituire Obi.