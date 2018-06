Il Corriere di Torino: "Quell'ovazione per Perin nella porta di Buffon"

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con l'amichevole tra Italia e Olanda terminata 1-1: "Quell'ovazione per Perin nella porta di Buffon". Doveva essere l'addio di Gigi, invece si è trasformato nel benvenuto dello Stadium al suo erede. Lui gioca senza paura come nel provino che gli cambia la vita. Oggi Juventus e Genoa chiudono in Lega per 11 milioni e 3 di bonus.