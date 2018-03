Il Corriere di Torino su Dybala: "Io mi alleno (anche) da solo"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa dedica l'apertura sportiva in prima pagina all'attaccante della Juventus Paulo Dybala: "Io mi alleno (anche) da solo". L'argentino si è presentato in solitaria a Vinovo anche quando non erano previsti allenamenti di squadra pur di crescere e cercare di convincere il ct Sampaoli in vista del Mondiale ma anche per prepararsi al meglio per la Champions League.