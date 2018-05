Il Corriere di Torino su papà Higuain: "Ora i Mondiali e il mercato"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con una grande foto di Gonzalo Higuain e titolando: "Higuain diventa papà. Ora i Mondiali e il mercato". Continua la festa per il Pipita che diventerà padre ed è già pronto per volare in Russia con la sua Argentina. Unico neo di questi giorni di gioia, la consapevolezza di non essere più incedibile nel progetto della Juventus.