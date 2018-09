Il Corriere di Torino: "Super Mario! Mandzukic spinge la Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Super Mario", titola Il Corriere di Torino nelle sue pagine interne. "Con una doppietta Mandzukic spinge la Juve. Quando lui segna la squadra vince sempre", si legge nel sottotitolo. "Abituato a picconare le partite, e le vittorie, con gambe e gomiti, stavolta Mario Mandzukic s’è impossessato anche del tabellino: doppietta, la sua seconda in serie A, come non gli capitava dal dicembre del 2015, nel pomeriggio turbolento di Modena (contro il Carpi)", scrive Nerozzi.