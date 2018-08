Il Corriere di Torino titola: "Champions, la Juve ritrova Pogba"

© foto di Bonan

"Champions, la Juve ritrova Pogba". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino, che in prima pagina dedica spazio all'esito del sorteggio di Champions League. Per i bianconeri United, Valencia e Young Boys. Paul Pogba, 178 partite, 34 gol e quattro scudetti con quella della Juve, si rivedrà allo Stadium con il costume del Manchester United. Il destino, più romantico che cinico, stavolta, è uscito dalla riffa di Montecarlo, per il sorteggio dei gironi di Champions: Valencia e Young Boys, la squadra di Berna, completano il gruppo H. Ai campioni d’Italia poteva andare meglio, ma pure peggio.