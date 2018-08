Il Corriere di Torino titola: "Il Toro furioso, Mazzarri di più"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino apre in prima pagina titolando: "Il Toro furioso, Mazzarri di più". I granata escono sconfitti in casa contro la Roma per l'esordio in questo campionato. Solo un gol capolavoro di Dzeko ha permesso ai giallorossi di andare oltre al pari, con l'allenatore granata che si è lamentato per l'uso del Var fino all'espulsione.