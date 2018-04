Il Corriere di Torino titola: "Sirigu è super ma il Toro va ko"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta dei granata contro la Lazio per 1-0: "Sirigu è super ma il Toro va ko". L'ex portiere del PSG para un altro rigore, ma poi non può nulla sullo stesso Milinkovic-Savic. A secco le due punte della Nazionale azzurra Immobile e Belotti.