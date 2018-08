Il Corriere di Torino: "Tutti (per) Allegri: torna a sorridere anche Dybala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Tutti (per) Allegri: torna a sorridere anche Dybala". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino. Ieri alla Continassa è stato il giorno dei sorrisi a trentadue denti. «Joya» ritrovata per Dybala che, elaborata la fastidiosa esclusione contro la Lazio, ha consegnato ai social una sua immagine a dir poco raggiante. Il numero 10 si è fatto immortalare sul profilo Twitter della Juve abbracciato a Cristiano Ronaldo. «Indovinate chi ha vinto?», ha twittato Dybala, l’ultimo dei giocatori a lasciare l’allenamento: un segnale della voglia di riprendersi il posto (quasi) fisso. Sorride anche Allegri: per il tecnico più giocatori a disposizione, dopo CR7 niente Nazionale anche per Benatia, Emre Can e Khedira.