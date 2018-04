Il Corriere di Torino verso il Real: "La Juve studia la finale choc"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La Juve studia la finale choc". Intanto in città è Real mania, con tantissime persone che hanno atteso la squadra spagnola in albergo. Oggi i Blancos effettueranno la rifinitura in albergo. Bagno di folla per Cristiano Ronaldo ma selfie e autografi anche per il presidente Florentino Perez.