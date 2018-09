Il Corriere di Verona: "Abituato agli sprint il Chievo ora è in ritardo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Verona di questa mattina apre le proprie pagine sportive dedicando ampio spazio ai clivensi: "Abituato a partenze sprint, il Chievo stavolta è in ritardo". La squadra di D'Anna è indietro sotto il profilo dell'identità di gioco ma anche del morale dopo tre partite complicate per motivi diversi. La sosta arriva nel momento giusto per tirare una riga e aspettare la ripresa del torneo con un impegnativo quanto complicato Roma-Chievo.