Il Corriere di Verona: “Chievo, l’ipotesi di piano B”

E ora a questo Chievo smunto, spiegazzato per 4-1 in una gara impostata per reggere l’urto giallorosso, non resta che tifare. Per l’Hellas, affinché oggi tenga ferma la Spal, riporta il Corriere di Verona. E per il Sassuolo, affinché, nonostante il +8 sulla zona rossa, trovi dentro di sé il fuoco per violare Crotone. Lo scenario peggiore, in caso contrario, è lì pronto a palesarsi: Chievo 31, Crotone idem e la Spal, terzultima, a 29. In soldoni, qualora il vento dei risultati odierni gli soffiasse contro, il Chievo tornerebbe a sedersi nello scompartimento-retrocessione a tre anni di distanza dall’ultima volta.