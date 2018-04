Il Corriere di Verona: “Hellas, a Bologna serve un altro acuto”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fossero diverse le condizioni, si parlerebbe della trasferta del Verona sul campo del Bologna come di un incrocio tra vecchie conoscenze. Gli ex sono numerosi, sia sul campo che nelle stanze dirigenziali, ma il clima non è quello da “volemose ben”. L’Hellas ha bisogno con urgenza di punti per continuare nella rincorsa salvezza. Il Bologna, invece, viene da un periodo opaco, culminato con la mogia sconfitta di domenica a Crotone, seguita dal ritiro settimanale imposto dal club e dall’evidente necessità di vincere per mettersi al riparo da imprevedibili sorprese, riporta il Corriere di Verona.