Il Corriere di Verona: "Hellas, peggior difesa di sempre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Hellas, peggior difesa di sempre la rivoluzione comincerà da dietro". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Verona. Mai la squadra - si legge - ha perso così spesso, né ha subito tanti gol in tutta la storia gialloblù in Serie A. Sono numeri eloquenti – e cruciali per spiegare i motivi di un disastro sportivo per molti versi annunciato – quelli che segnano la condanna alla B dell’Hellas, in attesa che la stessa matematica pronunci il verdetto ufficiale (cosa che potrebbe accadere sabato a San Siro nell’anticipo con il Milan). Le statistiche, intanto, non danno alibi al Verona e alla sua stagione, che terminerà il 20 maggio con una retrocessione scritta. Sono 71 le reti subite dall’Hellas in 35 partite giocate. La media è superiore ai due gol presi per turno. Un dato, questo, che peraltro è rimasto costante e che quasi mai è calato, anzi, durante il campionato, indice di quanto la performance del Verona non abbia avuto acuti sufficienti.