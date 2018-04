Il Corriere di Verona: "Pecchia ritrova Matos per il Dall'Ara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere di Verona di questa mattina riporta la notizia del recupero di Ryder Matos, rimasto fuori per infortunio nelle ultime settimane. Ieri il giocatore ha svolto l'intera seduta con i compagni di squadra dell'Hellas e domenica sarà regolarmente a disposizione di Pecchia per la sfida contro il Bologna al Dall'Ara. Difficile che parta tra i titolari, molto più probabile che venga utilizzato a partita in corsa.