Il Corriere di Verona: "Sprofondo Hellas. Chievo beffato"

© foto di Bonan

"Sprofondo Hellas. Chievo beffato". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Verona, che dedica spazio in prima pagina ai risultati delle due veronesi nei recuperi di Serie A. La disfatta di Benevento: l'ultima in classifica ne rifila tre al Verona che non abbozza mai una reazione. Lascia il ds Fusco. Il Chievo invece si fa rimontare dal Sassuolo in undici contro nove (1-1).