Il Corriere di Verona su Hellas-Udinese: "Ultima chiamata per l'orgoglio"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Verona di questa mattina apre in prima pagina con l'Hellas titolando: "Con l'Udinese ultima chiamata per l'orgoglio". Il quotidiano sottolinea il 'disastro Bentegodi', con la squadra di Pecchia che in stagione è stata sconfitta ben 12 volte tra le mura amiche. Un record negativo che ha portato alla retrocessione.