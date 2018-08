Il Corriere di Verona sul Chievo: "Quelli che vinsero al Franchi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Verona di questa mattina dedica ampio spazio al Chievo in vista della sfida contro la Fiorentina titolando: "Quelli che vinsero al Franchi". Esattamente a 17 anni dalla prima partita in Serie A del club clivense, vinta proprio contro i viola, la squadra di D'Anna torna a Firenze a caccia di punti dopo la sconfitta subita in casa contro la Juventus.