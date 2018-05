Il Corriere di Verona sull'Hellas: "Con la Juve l'addio per quasi tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere di Verona di questa mattina dedica ampio spazio al futuro dell'Hellas titolando: "Pecchia, i giocatori. La gara con la Juve sarà per quasi tutti l'addio al gialloblu". In estate è prevista una vera e propria rivoluzione dopo la stagione fallimentare che ha riportato gli scaligeri in Serie B dopo una sola stagione in massima serie.