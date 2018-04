Il Corriere di Verona sull'Hellas: "Titoli di coda per l'avventura in A"

Il Corriere di Verona di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta dell'Hellas in casa del Genoa per 3-1: "Titoli di coda per l'avventura in A". Certo manca ancora la matematica a condannare la squadra di Pecchia, ma i sei punti di distacco dalla terzultima a soli quattro turni dalla fine suonano già come una condanna alla retrocessione in B.