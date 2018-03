Il Corriere Fiorentino: “A caccia della quarta vittoria di fila”

Pioli insegue la quarta vittoria di fila e quel “sogno europeo” nemmeno troppo nascosto. Il vero problema però è l’emergenza totale con cui si troverà oggi ad affrontare il Crotone di Zenga e in generale questa settimana dove la sua Fiorentina recupererà (martedì) la partita di Udine e farà visita (sabato) alla Roma, spiega il Corriere Fiorentino. Benassi e Biraghi infatti sono squalificati, Badelj ne avrà per almeno un mese e da ieri anche Thereau (affaticamento muscolare) è finito in infermeria. Un bel guaio per l’allenatore viola, che vista la penuria di centrocampisti sta pensando di tornare all’antico e rispolverare il vecchio 4-2-3-1 di inizio stagione.