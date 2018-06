Il Corriere Fiorentino: “Calcio al Diavolo?”

© foto di Giacomo Morini

Le ultime indiscrezioni arrivano dal New York Times : secondo il prestigioso quotidiano americano il Milan rischia seriamente di essere escluso dall’Europa League, riporta il Corriere Fiorentino. Le preoccupazioni principali riguarderebbero non soltanto il disavanzo nelle finanze rossonere, ma anche la solidità finanziaria del proprietario Li Yonghong. Non solo: lo stesso piano di rientro con il fondo Elliott viene considerato incerto. Tutti elementi che interessano direttamente la Fiorentina: in caso di esclusione dei rossoneri, infatti, la squadra di Pioli sarebbe chiamata a partecipare ai preliminari della competizione europea. Se il club viola dovesse sostituire il Milan è chiaro che la rosa dovrebbe essere ampliata, in tempi brevi, alla luce degli impegni ravvicinati. Una situazione complessa ma che non sembra spaventare più di tanto né i dirigenti viola né Corvino.