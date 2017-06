Il Corriere Fiorentino: “La doppia partita di Berna”

© foto di Federico Gaetano

Una sfida alla Germania da dentro o fuori. Per proseguire nell’avventura dell’Europeo Under 21, ma anche per rimandare ulteriormente il momento della scelta definitiva, spiega questa mattina in edicola il Corriere Fiorentino. Quella di stasera, per Federico Bernardeschi, è una partita doppia: da una parte il bisogno di battere i tedeschi almeno tre a uno (sperando che la Repubblica Ceca non batta la Danimarca) dall’altro le voci su una preferenza accordata alla Juventus logica conseguenza del silenzio sul rinnovo offerto dalla Fiorentina.