Il Corriere Fiorentino: “Per Davide e per l’Europa”

© foto di Federico De Luca

“La partita più importante della stagione”. Nella definizione che Stefano Pioli fa di Fiorentina-Cagliari sono racchiusi tutti i sentimenti e le speranze di fine anno. I risultati di un campionato di ricostruzione, il desiderio di chiudere con una vittoria al Franchi e il sogno di rimanere in corsa per l’Europa League fino in fondo, spiega il Corriere Fiorentino. E poi l’avversario è il Cagliari, la squadra dove Davide Astori ha giocato tanti anni. Proprio per lui e per salutare la squadra, oggi al Franchi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.