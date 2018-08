Il Corriere Fiorentino: “Tante ombre, poche luci”

© foto di Giacomo Morini

Se proprio c’era bisogno di una scoppola, meglio averla presa subito. E in amichevole. Se prova generale doveva essere però, in vista dell’esordio di domenica prossima in campionato, non è che sia andata benissimo, scrive il Corriere Fiorentino. Un 3-0 secco, quello rimediato (sotto gli occhi di Cognigni) dalla Fiorentina con lo Schalke 04, anche se sarebbe un errore, ora, lasciarsi travolgere dal pessimismo. Non è, per intendersi, tutto sbagliato. Né tutto da rifare. Di certo, Pioli, ha ancora parecchio lavoro da fare.