Il Corriere Fiorentino e il messaggio di Pioli: "Noi, la voce di Astori"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al tecnico della Fiorentina Stefano Pioli titolando: "Noi, la voce di Astori". L'allenatore ha dichiarato: "Senza Davide è dura ma vogliamo fare qualcosa di molto importante per lui. Viviamola tutti come una grande occasione".