Il Corriere Fiorentino e la domanda sul futuro: "Viola, ora che succede?"

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre le proprie pagine sportive ponendosi una domanda sul futuro della Fiorentina: "Viola, ora che succede?". La società ha promesso una squadra che sia sempre in lotta per arrivare in Europa, con Pioli che dovrà ottenere una rosa più competitiva e completata nei ruoli che in questa stagione sono rimasti scoperti in qualità e quantità. Dall'attacco, dove segna solo Simeone, fino al centrocampo, dove potrebbe mancare la qualità. Molto dipenderà anche da Milan Badelj, che per restare chiede un proposta economica superiore rispetto alla prima offerta del dg Corvino.