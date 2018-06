Il Corriere Fiorentino e la rosa del futuro: "Saranno famosi"

© foto di Giacomo Morini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre le proprie pagine sportive con i giovani viola che questo pomeriggio giocheranno la semifinale scudetto contro l'Atalanta in Emilia: "Saranno famosi". Pioli studia i nomi che potrebbe portarsi in ritiro a Moena: da Sottil all'attaccante Gori passando per il difensore centrale Hristov, il centrocampista Meli e l'esterno Ranieri. Sono diversi coloro che proveranno a convincere il tecnico a mantenerli nella rosa dei grandi per il prossimo campionato.