Il Corriere Fiorentino e la sconfitta viola: "Europa, game over"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Europa, game over". I viola vengono battuti dal Cagliari in casa, con Atalanta e Milan che pareggiano: per centrare l'Europa League Pioli dovrebbe recuperare tre punti e sette gol ai bergamaschi nel corso dell'ultima giornata. Il tecnico a fine partita: "Siamo stati traditi dallo stress". Andrea Della Valle però rincuora la squadra e i tifosi: "E' iniziato un ciclo".