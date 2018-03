Il Corriere Fiorentino e la Viareggio Cup: "E' davvero Primavera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "E' davvero Primavera". La Fiorentina dei giovani, allenata da Bigica, ieri ha stroncato la Juventus battendola in semifinale nella Coppa Carnevale per 4-1. Un risultato importantissimo, con i viola che adesso si giocheranno la finalissima contro l'Inter: partita che si giocherà domani a Viareggio.