Il Corriere Fiorentino in prima pagina: "Onore al capitano"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria della squadra viola sul Benevento con gol di Hugo, in una partita surreale vissuta nel ricordo di Davide Astori: "Onore al capitano". Il Franchi si colora di palloncini viola e bianchi e della splendida coreografia della Fiesole in ricordo del giocatore scomparso. Il risultato non conta niente davanti al ricordo commosso dello stadio pieno.