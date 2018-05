Il Corriere Fiorentino: "Pioli riparte dal 4-3-3. Rebus Saponara"

© foto di Ospite

Si parla di Fiorentina sulla prima pagina odierna del Corriere Fiorentino che in prospettiva della prossima stagione titola "Si riparte dal 4-3-3. Rebus Saponara". Il tecnico Stefano Pioli sembra aver scelto il nuovo vestito per la sua Fiorentina, ma il mdulo pensato per il futuro lascia in disparte Riccardo Saponara.