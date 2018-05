Il Corriere Fiorentino su Badelj: "Se ne va Capitan Coraggio"

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina con l'addio di Milan Badelj dalla Fiorentina annunciato ieri da Pantaleo Corvino: "Se ne va Capitan Coraggio (rotta Milan)". Dopo una lunga trattativa, il centrocampista ha deciso di non accettare l'offerta di prolungamento presentata dal club dei Della Valle. I rossoneri sono in pole per acquistarlo a parametro zero.