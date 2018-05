Il Corriere Fiorentino sulla lotta europea: "E' una finale thrilling"

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la lotta all'Europa League titolando: "E' un finale thrilling". Due giornate e la Coppa Italia come ago della bilancia: la lotta al sesto posto è ancora serratissima. Il tecnico Pioli ci crede e porta tutto lo staff a pranzo per cementare i rapporti in vista del rush finale. La domanda più frequente per le vie di Firenze è: basterà il grande entusiasmo alla Fiorentina per completare la rimonta?