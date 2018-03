Il Corriere Fiorentino sulla Primavera viola: "Maledizione Inter"

© foto di Giacomo Morini

"Maledizione Inter". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che all'interno delle sua pagine sportive analizza il ko della Primavera viola nella finale del Torneo di Viareggio. La vittoria per la Fiorentina era quasi arrivata, a dieci minuti dal trionfo, e invece è andata come sette anni fa. E come l’anno scorso, nella finale scudetto. Sempre l’Inter, una specie di maledizione. Eppure, è giusto andare oltre. E ricordarsi che vincere, per un settore giovanile, non vuol dire (soltanto) riempire la bacheca di trofei. Sarebbe meglio, certo, ma l’obiettivo è un altro. Soprattutto per un club come la Fiorentina. È crescere talenti, crearsi risorse, costruire giocatori come Chiesa. "Ci auguriamo che tanti di questi ragazzi ripetano il suo percorso - ha detto il presidente Cognigni - del resto noi dobbiamo necessariamente puntare sui giovani", le parole del presidente viola ieri al seguito della squadra.