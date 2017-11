© foto di Insidefoto/Image Sport

"È Thereau l'amuleto di Pioli". Questo il titolo del Corriere Fiorentino in edicola questa mattina. Il peso dell'esperienza (e dei gol): con il francese in campo la Fiorentina non ha mai perso. Dopo l'infortunio potrebbe tornare titolare già nella trasferta di Ferrara.