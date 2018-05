Il Corriere Fiorentino titola: “Album Marassi”

© foto di Federico De Luca

Sarà per lo stadio. Quel teatro piccolo e bellissimo. Il campo è lì. Lo puoi quasi toccare. E l’urlo delle gradinate, quando si alza, rimbomba cattivo. A Marassi, quando si affrontano Genoa e Fiorentina è (quasi) sempre spettacolo. Sfide accese e piene di gol. Soprattutto, sfide per numeri uno, riporta il Corriere Fiorentino. Questa è la storia di un match che ha esaltato campioni. Bomber, fantasisti, piccoli geni che, in epoche diverse, hanno lasciato il segno. Ora, tocca a loro. Da una parte Pepito Rossi. Il grande ex che, proprio contro i viola, spera nella prima da titolare. Dall’altra Federico Chiesa e il Cholito Simeone. Il figlio di un simbolo blucerchiato, e il centravanti che spera di far male a chi, un anno fa, gli ha dato la grande occasione.