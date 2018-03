Il Corriere Fiorentino titola: “Di nuovo in viaggio”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima trasferta senza Davide. Torino-Fiorentina è da sempre una partita diversa dalle altre, ma quella di oggi avrà un posto speciale nella storia delle sfide tra le due squadre amiche. In campo una squadra delusa dal proprio campionato e una sì delusa, ma soprattutto profondamente colpita da una tragedia che niente ha a che fare con l’interesse per il calcio giocato, racconta il Corriere Fiorentino. La partita con il Torino in questo senso potrà dir qualcosa. Perché tra le due squadre ci sono solo due punti (Toro a -2 dai viola fermi a 38) e perché i granata solo l’unica squadra che la Fiorentina ha battuto tra le prime dieci in classifica.