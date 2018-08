Il Corriere Fiorentino titola: “Fiorentina champagne”

© foto di Giacomo Morini

Gioco, signori. Al tavolo verde del campionato (finalmente) si siede anche la Fiorentina. La domanda è: che carte ha in mano Pioli? Perché un conto è la teoria (e la convinzione più o meno diffusa di potersela giocare ad alti livelli) ma un altro, si sa, è la pratica. Per questo, lo stesso mister, non vede l’ora di giocare. “C’è grande curiosità — ammette alla vigilia — per scoprire le potenzialità che sicuramente ci sono, e sono importanti”, scrive il Corriere Fiorentino. Ne è convinto, Pioli. Basta guardarlo negli occhi. Pronto per andare petto in fuori davanti a qualsiasi avversario. “Questo — spiega — dovrà essere il nostro marchio di fabbrica. Voglio una Fiorentina spumeggiante, che giochi ogni partita per vincere con le sue qualità”. Senza paura. Coraggio, consapevolezza e perché no, spensieratezza.