Il Corriere Fiorentino titola: “Il compito più difficile”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dolore. Dignità. E quel senso di vuoto che chissà se mai andrà via. Una settimana dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, la Fiorentina torna in campo con l’unico, grande desiderio di onorare la memoria del Capitano che non c’è più. I novanta minuti contro il Benevento saranno, in qualche modo, il primo passo verso la normalità. Anche se giocare senza Davide sarà strano, doloroso, complicatissimo, spiega il Corriere Fiorentino. “La mia squadra ha pianto, piange e sta soffrendo - dice Stefano Pioli - ma per ricordare Davide noi sappiamo cosa fare”. Gli occhi sono lucidi, la voce rotta dall’emozione. L’allenatore però ha voluto fortemente questa partita, così come fortemente ha voluto salutare Davide anche attraverso i microfoni.