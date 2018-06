Il Corriere Fiorentino titola: "Corvino alla fiera dell'est"

© foto di Giacomo Morini

"Corvino alla fiera dell'est". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino in merito al mercato della Fiorentina. Preso il giovane centrale slovacco Hancko, trattative avanzate per il ceco Soucek. Questione portiere: resta in piedi l'ipotesi Meret, l'Udinese pronta a concludere l'affare.