Il Corriere Fiorentino titola: "Generazioni contro"

© foto di Giacomo Morini

"Generazioni contro". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che analizza la sfida di domenica tra la squadra vioa e l'Udinese attraverso la figura dei due allenatori. Velazquez è il più giovane mister della Serie A, Pioli tra i più esperti. Julio Velazquez e Stefano Pioli apparentemente non hanno niente in comune ma, nonostante le differenze, sono i garanti del nuovo corso che Udinese e Fiorentina hanno intrapreso. Entrambi sono stati scelti per le loro caratteristiche umane, oltre che tecniche. Nel momento in cui li hanno ingaggiati le due società erano alla fine di un ciclo. Con semplicità e forte senso di appartenenza, Pioli ha saputo conquistare la fiducia di tutti. Certo, i sei anni passati a Firenze da calciatore hanno aiutato. Per il collega spagnolo invece la strada sarà più impervia ma i primi passi li ha mossi bene.